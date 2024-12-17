ГШ: понад чотири тис. разів ударила РФ по позиціях ЗСУ, задіяла дві тис. БПЛА
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку війська РФ намагалися наступати тричі в районі Глибокого та Козачої Лопані, передають у Генштабі ЗСУ.
Тим часом на Куп’янщині українські захисники стримали чотири штурми ворога.
“Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Загризового, Лозової та Петропавлівки“, – написали в ГШ.
Також у Генштабі поінформували про обстріли наших позицій по всій лінії фронту.
“За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 24 авіаційних удари, скинувши 30 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад 4200 обстрілів, з них 141 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2202 дронів-камікадзе”, – додали у ГШ.
Втрати ворога наразі такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 08:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку війська РФ намагалися наступати тричі в районі Глибокого та Козачої Лопані, передають у Генштабі ЗСУ.".