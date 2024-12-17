Ворог штурмував в районі Козачої Лопані – ОТУВ «Харків» про ситуацію
Фото: ОТУВ “Харків”
За даними ОТУВ «Харків», ворог три рази проводив наступальні дії в районах Глибокого та Козачої Лопані. Окупанти завдали 45 ударів дронами-камікадзе та здійснили 296 обстрілів позицій СОУ.
Втрати ворога за минулу добу склали 52 особи, з них безповоротні – 15, санітарні – 37. Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 42 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: чотири ББМ, десять авто, три одиниці спецтехніки та 25 БпЛА.
Знищено: 55 укриттів для особового складу та місце зберігання боєприпасів.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: ворог, Казачья Лопань, ОТГВ "Харьков", потери, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 12:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ОТУВ «Харків», ворог три рази проводив наступальні дії в районах Глибокого та Козачої Лопані. Окупанти завдали 45 ударів дронами-камікадзе та здійснили 296 обстрілів.".