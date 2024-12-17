Днем враг обстрелял из РСЗО Купянщину: погибли два человека — Синегубов
Фото: ukrinform.ua
Количество обстрелов на Харьковщине из-за ухудшения погодных условий не уменьшилось, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
В частности, ВС РФ традиционно обстреливает север области, отметил Синегубов.
«Непосредственно те громады, которые находятся на границе, где ведутся активные боевые действия – это Харьковское направление. Тем более враг продолжает штурмы по тому направлению, пытаясь продвинуться. Все атаки были отбиты», — добавил глава ХОВА.
Самым сложным направлением остается Купянский.
«Который сегодня днем был обстрелян из РСЗО. В результате чего два человека погибли. И также Боровское направление считается опасным. Прямо сейчас штурмы продолжаются», – заявил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: купянское направление, обстрелы, Олег Синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 16:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество обстрелов на Харьковщине из-за ухудшения погодных условий не уменьшилось, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".