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Россияне били из авиации, запускали КАБы: результаты обстрелов области (видео)

Происшествия 08:34   18.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Россияне били из авиации, запускали КАБы: результаты обстрелов области (видео)

Накануне россияне ударили по Золочевской громаде Харьковской области в 22:15.

«Предварительно, 1 КАБ упал в селе Уды и еще один в Орешанке. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», – пишет «Зоря».

Позже, по данным начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, по Золочеву «прилетел» дрон. Удар «шахеда» зафиксировали в 22:40.

«Пострадало складское помещение сельскохозяйственного предприятия. Обошлось без пострадавших», – добавили в «Зоре».

Видео: «Зоря»

Читайте также: Громаду Харьковщины атаковали восемью КАБами, двумя «шахедами» и из РСЗО

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 08:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне россияне ударили по Золочевской громаде Харьковской области в 22:15.".