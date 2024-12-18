Россияне били из авиации, запускали КАБы: результаты обстрелов области (видео)

Накануне россияне ударили по Золочевской громаде Харьковской области в 22:15.

«Предварительно, 1 КАБ упал в селе Уды и еще один в Орешанке. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», – пишет «Зоря».

Позже, по данным начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, по Золочеву «прилетел» дрон. Удар «шахеда» зафиксировали в 22:40.

«Пострадало складское помещение сельскохозяйственного предприятия. Обошлось без пострадавших», – добавили в «Зоре».

Видео: «Зоря»