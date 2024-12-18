Россияне били из авиации, запускали КАБы: результаты обстрелов области (видео)
Накануне россияне ударили по Золочевской громаде Харьковской области в 22:15.
«Предварительно, 1 КАБ упал в селе Уды и еще один в Орешанке. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», – пишет «Зоря».
Позже, по данным начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, по Золочеву «прилетел» дрон. Удар «шахеда» зафиксировали в 22:40.
«Пострадало складское помещение сельскохозяйственного предприятия. Обошлось без пострадавших», – добавили в «Зоре».
Видео: «Зоря»
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 08:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне россияне ударили по Золочевской громаде Харьковской области в 22:15.".