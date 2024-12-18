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Рятувальники під загрозою повторних ударів гасили пожежу на Харківщині (фото)

Події 12:35   18.12.2024
Вікторія Яковенко
Рятувальники під загрозою повторних ударів гасили пожежу на Харківщині (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Вранці 18 грудня внаслідок удару ворожого БпЛА по житловому сектору одного з прифронтових населених пунктів Вовчанської громади сталася пожежа.

«В результаті обстрілу сталася руйнація та пожежа господарчої споруди на території приватного домоволодіння. ️Рятувальники, працюючи під постійною загрозою повторних ударів, оперативно ліквідували пожежу площею 40 м кв.», – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

Попередньо, обійшлося без жертв.

Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 12:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 18 грудня внаслідок удару ворожого БпЛА по житловому сектору одного з прифронтових населених пунктів Вовчанської громади сталася пожежа.".