Рятувальники під загрозою повторних ударів гасили пожежу на Харківщині (фото)

Вранці 18 грудня внаслідок удару ворожого БпЛА по житловому сектору одного з прифронтових населених пунктів Вовчанської громади сталася пожежа.

«В результаті обстрілу сталася руйнація та пожежа господарчої споруди на території приватного домоволодіння. ️Рятувальники, працюючи під постійною загрозою повторних ударів, оперативно ліквідували пожежу площею 40 м кв.», – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

Попередньо, обійшлося без жертв.