Live
  • Чт 19.12.2024
  • Харків  -3°С
  • USD 41.9
  • EUR 43.96

БпЛА «Молния» вдарив вранці по ТРЦ у Харкові: наслідки (фото, відео)

Події 16:02   18.12.2024
Вікторія Яковенко
БпЛА «Молния» вдарив вранці по ТРЦ у Харкові: наслідки (фото, відео) Фото: Харківська обласна прокуратура

18 грудня вранці армія РФ вдарила БпЛА типу «Молния» по Харкову.

Доповнено о 16:02. Внаслідок удару БпЛА «Молния» будівля ТРЦ у Київському районі Харкова зазнала пошкоджень. У Харківській обласній прокуратурі опублікували фото наслідків.

Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура

Доповнено о 15:33. Ворожий БпЛА «Молния» вдарив по ТРЦ, що не працює, в Київському районі Харкова. Наслідки влучання показали в Харківській обласній прокуратурі.

«Об 11:35 росіяни нанесли удар БпЛА типу «Молнія-1». Удар нанесено по даху непрацюючого торгівельного центру в Київському районі. Постраждалих немає», – розповів речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 438 ККУ.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Доповнено о 13:28. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару БпЛА в Салтівському пошкоджена покрівля будівлі ТРЦ.

«Близько 12:00 надійшла інформація про ворожий удар у Салтівському районі. За попередніми даними, – влучання БПЛА.  Інформація про постраждалих не надходила», – написав Синєгубов.

13:07. За даними мера міста Ігоря Терехова удар прийшовся по Київському району, обійшлося без жертв та постраждалих.

Читайте також: Рятувальники під загрозою повторних ударів гасили пожежу на Харківщині (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
“Дуже болюче питання щодо Patriot”: Чубенко – про захист Харкова у 2025-му 📹
“Дуже болюче питання щодо Patriot”: Чубенко – про захист Харкова у 2025-му 📹
18.12.2024, 22:49
Вибухи чутно в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло (оновлено)
Вибухи чутно в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло (оновлено)
18.12.2024, 22:53
Зеленський вирішив звільнитись: реакція людей
Зеленський вирішив звільнитись: реакція людей
18.12.2024, 13:15
Вибухи, які чули в Харкові ввечері: Чубенко розповів, що це було (відео)
Вибухи, які чули в Харкові ввечері: Чубенко розповів, що це було (відео)
18.12.2024, 22:02
Новини Харкова — головне за 18.12: чутно вибухи, б’ють поблизу Циркунів
Новини Харкова — головне за 18.12: чутно вибухи, б’ють поблизу Циркунів
18.12.2024, 23:17
Духовний міжконфесійний центр хочуть створити на цвинтарі в Харкові
Духовний міжконфесійний центр хочуть створити на цвинтарі в Харкові
18.12.2024, 21:18

Новини за темою:

16:02
БпЛА «Молния» вдарив вранці по ТРЦ у Харкові: наслідки (фото, відео)
18:19
Швидше відновити Харків: Терехов і Садовий домовилися співпрацювати
19:22
Буде повторна експертиза: жителі дому на Метробудівників говорили з Тереховим
13:05
«Коштів не вистачає» – Терехов розповів про відбудову Харкова наступного року
12:45
«Ніч була дуже тривожною» – Терехов про наслідки удару по Харкову

Ви читали новину: «БпЛА «Молния» вдарив вранці по ТРЦ у Харкові: наслідки (фото, відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 16:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 грудня вранці армія РФ вдарила БпЛА типу «Молния» по Харкову.".