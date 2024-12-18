БпЛА «Молния» вдарив вранці по ТРЦ у Харкові: наслідки (фото, відео)
18 грудня вранці армія РФ вдарила БпЛА типу «Молния» по Харкову.
Доповнено о 16:02. Внаслідок удару БпЛА «Молния» будівля ТРЦ у Київському районі Харкова зазнала пошкоджень. У Харківській обласній прокуратурі опублікували фото наслідків.
Доповнено о 15:33. Ворожий БпЛА «Молния» вдарив по ТРЦ, що не працює, в Київському районі Харкова. Наслідки влучання показали в Харківській обласній прокуратурі.
«Об 11:35 росіяни нанесли удар БпЛА типу «Молнія-1». Удар нанесено по даху непрацюючого торгівельного центру в Київському районі. Постраждалих немає», – розповів речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 438 ККУ.
Відео: Харківська обласна прокуратура
Доповнено о 13:28. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару БпЛА в Салтівському пошкоджена покрівля будівлі ТРЦ.
«Близько 12:00 надійшла інформація про ворожий удар у Салтівському районі. За попередніми даними, – влучання БПЛА. Інформація про постраждалих не надходила», – написав Синєгубов.
13:07. За даними мера міста Ігоря Терехова удар прийшовся по Київському району, обійшлося без жертв та постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 16:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 грудня вранці армія РФ вдарила БпЛА типу «Молния» по Харкову.".