БпЛА «Молния» вдарив вранці по ТРЦ у Харкові: наслідки (фото, відео)

18 грудня вранці армія РФ вдарила БпЛА типу «Молния» по Харкову.

Доповнено о 16:02. Внаслідок удару БпЛА «Молния» будівля ТРЦ у Київському районі Харкова зазнала пошкоджень. У Харківській обласній прокуратурі опублікували фото наслідків.

Доповнено о 15:33. Ворожий БпЛА «Молния» вдарив по ТРЦ, що не працює, в Київському районі Харкова. Наслідки влучання показали в Харківській обласній прокуратурі.

«Об 11:35 росіяни нанесли удар БпЛА типу «Молнія-1». Удар нанесено по даху непрацюючого торгівельного центру в Київському районі. Постраждалих немає», – розповів речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 438 ККУ.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Доповнено о 13:28. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару БпЛА в Салтівському пошкоджена покрівля будівлі ТРЦ.

«Близько 12:00 надійшла інформація про ворожий удар у Салтівському районі. За попередніми даними, – влучання БПЛА. Інформація про постраждалих не надходила», – написав Синєгубов.

13:07. За даними мера міста Ігоря Терехова удар прийшовся по Київському району, обійшлося без жертв та постраждалих.