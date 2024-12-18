Два боя идут на Купянском направлении, один – на Харьковском: Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении продолжается вражеская атака в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Противник нанес авиационных ударов по Волчанским Хуторам и Удам.
На Купянском направлении оккупанты трижды атаковали Силы обороны в районах Петропавловки и Лозовой. Два боя еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери, отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 16:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении продолжается вражеская атака в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".