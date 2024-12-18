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Два боя идут на Купянском направлении, один – на Харьковском: Генштаб на 16:00

Фронт 16:51   18.12.2024
Виктория Яковенко
Два боя идут на Купянском направлении, один – на Харьковском: Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении продолжается вражеская атака в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Противник нанес авиационных ударов по Волчанским Хуторам и Удам.

На Купянском направлении оккупанты трижды атаковали Силы обороны в районах Петропавловки и Лозовой. Два боя еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери, отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 16:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении продолжается вражеская атака в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".