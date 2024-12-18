Два боя идут на Купянском направлении, один – на Харьковском: Генштаб на 16:00

На Харьковском направлении продолжается вражеская атака в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Противник нанес авиационных ударов по Волчанским Хуторам и Удам.

На Купянском направлении оккупанты трижды атаковали Силы обороны в районах Петропавловки и Лозовой. Два боя еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери, отметили в Генштабе.