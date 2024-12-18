Два бої тривають на Куп’янському напрямку, один – на Харківському: ГШ на 16:00

На Харківському напрямку триває ворожа атака у районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Противник завдав авіаційних ударів по Вовчанських Хуторах та Удах.

На Куп’янському напрямку окупанти тричі атакували Сили оборони в районах Петропавлівки та Лозової. Два бої ще тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат, зазначили у Генштабі.