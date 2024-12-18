Два бої тривають на Куп’янському напрямку, один – на Харківському: ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку триває ворожа атака у районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Противник завдав авіаційних ударів по Вовчанських Хуторах та Удах.
На Куп’янському напрямку окупанти тричі атакували Сили оборони в районах Петропавлівки та Лозової. Два бої ще тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат, зазначили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: бои, Генштаб ЗСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 16:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку триває ворожа атака у районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".