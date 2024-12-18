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Два бої тривають на Куп’янському напрямку, один – на Харківському: ГШ на 16:00

Фронт 16:51   18.12.2024
Вікторія Яковенко
Два бої тривають на Куп’янському напрямку, один – на Харківському: ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку триває ворожа атака у районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Противник завдав авіаційних ударів по Вовчанських Хуторах та Удах.

На Куп’янському напрямку окупанти тричі атакували Сили оборони в районах Петропавлівки та Лозової. Два бої ще тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат, зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Два бої тривають на Куп’янському напрямку, один – на Харківському: ГШ на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 16:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку триває ворожа атака у районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".