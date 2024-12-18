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Вибухи, які чули в Харкові ввечері: Чубенко розповів, що це було (відео)

Події 22:02   18.12.2024
Олена Нагорна
Вибухи, які чули в Харкові ввечері: Чубенко розповів, що це було (відео) Скриншот

Вибухи, які харків’яни чули близько 20-ї години 18 грудня, були ворожими влучаннями по області, розповів в етері нацмарафону речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«Дуже часто росіяни здійснюють обстріли саме в напрямку міста Харків. Тому чутно вибухи дуже часто саме в місті. Для обстрілів росіяни використовують РСЗВ, дрони, ракети», – сказав Чубенко.

Він нагадав, що вранці 18 грудня військові РФ вдарили БпЛА «Молния-1» по непрацюючому торговельному центру у Київському районі Харкова.

“Це фактично FPV літакового типу, який може близько 30 кілометрів долати з місця запуску. Він є не дуже потужним. Може бути від 1 до 5-7 кілограмів вибухівки. Залежно від того, що встановлять”, – розповів речник облпрокуратури.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 22:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи, які харків’яни чули близько 20-ї години 18 грудня, були ворожими влучаннями по області, розповів в етері нацмарафону речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.".