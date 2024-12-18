“Дуже болюче питання щодо Patriot”: Чубенко – про захист Харкова у 2025-му 📹

Речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко в етері нацмарафону відповів на питання – чи можливо не те що створити «купол» над Харковом та областю, а у 2025 році якимось чином посилити захист цивільних від ворожих атак.

“Дуже болюче питання для нашого регіону щодо саме Patriot, – констатував Чубенко. – Я не готовий сказати зі зрозумілих причин, чи є він зараз в нашому регіоні, чи ні. Тому що росіяни полюють саме на цю установку, оскільки вона є найбільш розпіарена та ефективна з тих, що передавали західні партнери. Намагання росіян знищувати в першу чергу такі ефективні системи ППО, як Patriot чи NASAMS, очевидні… Я не готовий сказати, чи є вони зараз, чи немає. Тут інше питання, що коли вони працюють, вони стають мішенями номер один для ворога, тому що вони дуже коштовні, їх дуже мало, вони дуже ефективні”.

Він нагадав, що супротивник може застосовувати по Харкову та області майже весь спектр озброєння середньої дальності, наприклад, ракети та авіабомби.

“Ті ж С-300, які до 100 кілометрів. Цей спектр озброєння середньої дальності не є дорогим, тому росіяни великою кількістю завдають ударів і по Харківській області, і по Харкову. Коли вже йдеться про удари по центральній чи західній частинах України, то там вже використовуються крилаті ракети. Вони дуже коштовні. Росіяни їх навіть накопичують, аби завдавати цих ударів. Тими ж “Калібрами”, — пояснив речник облпрокуратури.

У населених пунктах у прикордонні або поблизу лінії фронту військові РФ застосовують навіть FPV-дрони, нагадав Чубенко.

“У Куп’янську майже щодня б’ють просто по магазинах, по вулицях, по цивільних автівках. Уже з FPV-дронів скиди навіть, з Mavic. Тобто весь спектр озброєння: міномети, танки, дрони – легкі, малі, літакові, С-300, РСЗВ використовують росіяни в нашому регіоні. Тому велика кількість цих обстрілів і дуже напружена ситуація у суспільстві, серед мешканців Харкова, тому що вони хочуть мати захист від цього всього, але в реаліях війни не від всіх загроз можливий такий захист”, – додав Чубенко.