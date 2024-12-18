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«Очень болезненный вопрос по Patriot»: Чубенко — о защите Харькова в 2025-м 📹

Общество 22:49   18.12.2024
Елена Нагорная
«Очень болезненный вопрос по Patriot»: Чубенко — о защите Харькова в 2025-м 📹 Скриншот

Спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире нацмарафона ответил на вопрос — возможно ли не то что создать «купол» над Харьковом и областью, а в 2025 году каким-то образом усилить защиту гражданских от вражеских атак.

«Очень болезненный вопрос для нашего региона по именно Patriot, — констатировал Чубенко. — Я не готов сказать по понятным причинам, есть ли он сейчас в нашем регионе или нет. Потому что россияне охотятся именно на эту установку, поскольку она является наиболее распиаренной и эффективной из тех, что передавали западные партнеры. Попытки россиян уничтожать в первую очередь такие эффективные системы ПВО, как Patriot или NASAMS, очевидны… Я не готов сказать, есть они сейчас или нет. Здесь другой вопрос, что когда они работают, они становятся мишенями номер один для врага. Потому что они очень ценные, их очень мало, они очень эффективны».

Он напомнил, что противник может применять по Харькову и области почти весь спектр вооружения средней дальности, например, ракеты или авиабомбы.

«Те же С-300, которые до 100 километров. Этот спектр вооружения средней дальности не является дорогим, поэтому россияне большим количеством наносят удары и по Харьковской области, и по Харькову. Когда речь идет об ударах по центральной или западной частях Украины, то там уже используются крылатые ракеты. Они очень ценные. Россияне их даже накапливают, чтобы наносить эти удары. Теми же «Калибрами», — пояснил спикер облпрокуратуры.

В населенных пунктах в приграничье или вблизи линии фронта военные РФ применяют даже FPV-дроны, напомнил Чубенко.

«В Купянске почти ежедневно бьют просто по магазинам, по улицам, по гражданским автомобилям. Уже с FPV-дронов сбросы даже, с Mavic. То есть весь спектр вооружения: минометы, танки, дроны — легкие, малые, самолетные, С-300, РСЗО используют россияне в нашем регионе. Поэтому большое количество этих обстрелов и очень напряженная ситуация в обществе, среди жителей Харькова. Они хотят иметь защиту от этого всего, но в реалиях войны не от всех угроз возможна такая защита», — добавил Чубенко.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 22:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире нацмарафона ответил на вопрос — возможно ли в 2025 году каким-то образом усилить защиту гражданских от вражеских атак".