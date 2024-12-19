Вследствие ночных ударов РФ по Циркунам есть раненые – Синегубов

Серия взрывов была слышна в Харькове накануне, 18 декабря, около 22:30 – РФ била по области.

Утром 19 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вследствие ударов в Циркунах есть раненые.

«В результате вражеского обстрела Циркунов четыре человека получили ранения», – написал начальник ХОВА.

Напомним, примерно в 22:30 жители Харькова слышали серию взрывов. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что неподалеку от Циркунов враг бьет из артиллерии. На тот момент воздушная тревога в Харьковской области длилась уже с 19:51. Тем временем Воздушные силы ВСУ проинформировали только о движении вражеского БпЛА в сторону Харькова около 22-х часов.