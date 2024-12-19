«Прилетало» по Харькову и области – ситуация с обстрелами в регионе
В течение суток враг бил как по Харькову, так и по области, сообщил в сводке за 19 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.
Первый утренний удар пришелся в 09:15 по селу Петропавловка в Чугуевском районе. Там вследствие обстрела горела хозпостройка. Днем, в 13:00 россияне атаковали Богодуховский район – в поле упали два беспилотника. Обошлось без жертв.
Уже в 15:00 «прилетело» и по Изюмщине. В селе Загрызово вследствие удара поврежден частный дом.
«22:47 18.12.2024 Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Циркуны. В результате обстрела из РСЗО было повреждено 9 частных домовладений. Пострадали три женщины 57, 62, 75 и один 64-летний мужчина», – написал Синегубов.
Также начальник ХОВА напомнил, что около полудня досталось и Харькову. В Киевском районе вследствие удара БПЛА повреждено гражданское здание.
Читайте также: Вследствие ночных ударов РФ по Циркунам есть раненые – Синегубов
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, удары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Прилетало» по Харькову и области – ситуация с обстрелами в регионе»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 08:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг бил как по Харькову, так и по области, сообщил в сводке за 19 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.".