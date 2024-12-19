«Прилетало» по Харькову и области – ситуация с обстрелами в регионе

В течение суток враг бил как по Харькову, так и по области, сообщил в сводке за 19 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.

Первый утренний удар пришелся в 09:15 по селу Петропавловка в Чугуевском районе. Там вследствие обстрела горела хозпостройка. Днем, в 13:00 россияне атаковали Богодуховский район – в поле упали два беспилотника. Обошлось без жертв.

Уже в 15:00 «прилетело» и по Изюмщине. В селе Загрызово вследствие удара поврежден частный дом.

«22:47 18.12.2024 Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Циркуны. В результате обстрела из РСЗО было повреждено 9 частных домовладений. Пострадали три женщины 57, 62, 75 и один 64-летний мужчина», – написал Синегубов.

Также начальник ХОВА напомнил, что около полудня досталось и Харькову. В Киевском районе вследствие удара БПЛА повреждено гражданское здание.