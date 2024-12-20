В Циркуны вернули свет после обстрела: были обесточены 1,5 тыс. абонентов

Энергетики возобновили электроснабжение в селе Циркуны. В результате десяти «прилетов» без света остались 1523 абонента.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», из-за ударов пострадали воздушные линии электропередачи 10 и 0,4 кВ.

«В течение четверга над восстановлением электроснабжения работали две бригады энергетиков и две единицы техники. Уже вечером все обесточенные потребители были запитаны. Сегодня продолжаем выполнение ремонтных работ, необходимых для полного восстановления сети», – рассказали специалисты.

В облэнерго отметили, что всего за сутки энергетики запитали 2100 потребителей, обесточенных в результате боевых действий, в зонах обслуживания Липецкого, Боровского, Золочевского, Дергачевского и Купянского РЭС.

Напомним, поздно вечером 18 декабря в результате обстрела из РСЗО в селе Циркуны были повреждены девять частных домов. Пострадали три женщины 57, 62, 75 лет и один 64-летний мужчина, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов.