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Более 1000 абонентов остались без света на Харьковщине из-за обстрела

Происшествия 09:49   19.08.2024
Виктория Яковенко
Более 1000 абонентов остались без света на Харьковщине из-за обстрела

В результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань существенно пострадала энергетическая инфраструктура, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«На сейчас без электроснабжения остаются Казачья Лопань, Новая Казачья, Цуповка и Дубовка, это более 1000 абонентов. Сотрудники Харьковоблэнерго делают все возможное для скорейшего восстановления электросети. О сроках завершения ремонтных работ будет сообщено дополнительно», — отметил Задоренко.

Напомним, армия РФ ударила по Казачьей Лопани в 03:15. В результате обстрела повреждены два частных дома. Информация о пострадавших не поступала, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 09:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань существенно пострадала энергетическая инфраструктура, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".