Более 1000 абонентов остались без света на Харьковщине из-за обстрела

В результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань существенно пострадала энергетическая инфраструктура, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«На сейчас без электроснабжения остаются Казачья Лопань, Новая Казачья, Цуповка и Дубовка, это более 1000 абонентов. Сотрудники Харьковоблэнерго делают все возможное для скорейшего восстановления электросети. О сроках завершения ремонтных работ будет сообщено дополнительно», — отметил Задоренко.

Напомним, армия РФ ударила по Казачьей Лопани в 03:15. В результате обстрела повреждены два частных дома. Информация о пострадавших не поступала, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов.