Более 1000 абонентов остались без света на Харьковщине из-за обстрела
В результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань существенно пострадала энергетическая инфраструктура, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
«На сейчас без электроснабжения остаются Казачья Лопань, Новая Казачья, Цуповка и Дубовка, это более 1000 абонентов. Сотрудники Харьковоблэнерго делают все возможное для скорейшего восстановления электросети. О сроках завершения ремонтных работ будет сообщено дополнительно», — отметил Задоренко.
Напомним, армия РФ ударила по Казачьей Лопани в 03:15. В результате обстрела повреждены два частных дома. Информация о пострадавших не поступала, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: абоненты, задоренко, обстрел, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 09:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань существенно пострадала энергетическая инфраструктура, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".