Более 1,5 тысячи абонентов остались без света из-за удара по Чугуеву

Энергетики возобновили электроснабжение 999 из 1505 потребителей, оставшихся без света из-за ракетной атаки на Чугуев 19 июля утром.

В результате обстрела повреждения получило энергетическое оборудование в центре города, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Восстановительные работы продолжаются. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех обесточенных потребителей», – говорится в сообщении.

Напомним, утром 19 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о «прилете» в Чугуеве. Там повреждены дома и административные здания. Харьковская областная прокуратура уточнила, что по Чугуеву ударили две ракеты «Искандер-М». Пострадали девять человек.