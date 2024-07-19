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Более 1,5 тысячи абонентов остались без света из-за удара по Чугуеву

Общество 14:16   19.07.2024
Виктория Яковенко
Более 1,5 тысячи абонентов остались без света из-за удара по Чугуеву Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики возобновили электроснабжение 999 из 1505 потребителей, оставшихся без света из-за ракетной атаки на Чугуев 19 июля утром.

В результате обстрела повреждения получило энергетическое оборудование в центре города, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Восстановительные работы продолжаются. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех обесточенных потребителей», – говорится в сообщении.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»
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Фото: АО «Харьковоблэнерго»
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Фото: АО «Харьковоблэнерго»
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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Напомним, утром 19 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о «прилете» в Чугуеве. Там повреждены дома и административные здания. Харьковская областная прокуратура уточнила, что по Чугуеву ударили две ракеты «Искандер-М». Пострадали девять человек.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 14:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики возобновили электроснабжение 999 из 1505 потребителей, оставшихся без света из-за ракетной атаки на Чугуев 19 июля утром.".