Понад 1,5 тисячі абонентів залишились без світла через удар по Чугуєву

Енергетики наразі відновили електропостачання 999 із 1505 споживачів, які залишилися без світла через ракетну атаку на Чугуїв 19 липня вранці.

Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнало енергетичне обладнання в центрі міста, повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Відновлювальні роботи тривають. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 19 липня начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив про “приліт” у Чугуєві. Там пошкоджено будинки та адміністративні будівлі. Харківська обласна прокуратура уточнила, що по Чугуєву вдарили дві ракети “Іскандер-М”. Постраждали дев’ятеро людей.