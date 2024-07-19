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Понад 1,5 тисячі абонентів залишились без світла через удар по Чугуєву

Суспільство 14:16   19.07.2024
Вікторія Яковенко
Понад 1,5 тисячі абонентів залишились без світла через удар по Чугуєву АТ «Харківобленерго»

Енергетики наразі відновили електропостачання 999 із 1505 споживачів, які залишилися без світла через ракетну атаку на Чугуїв 19 липня вранці.

Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнало енергетичне обладнання в центрі міста, повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Відновлювальні роботи тривають. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів», – йдеться у повідомленні.

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АТ «Харківобленерго»
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АТ «Харківобленерго»
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АТ «Харківобленерго»
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АТ «Харківобленерго»

Нагадаємо, вранці 19 липня начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив про “приліт” у Чугуєві. Там пошкоджено будинки та адміністративні будівлі. Харківська обласна прокуратура уточнила, що по Чугуєву вдарили дві ракети “Іскандер-М”. Постраждали дев’ятеро людей.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 14:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики наразі відновили електропостачання 999 із 1505 споживачів, які залишилися без світла через ракетну атаку на Чугуїв 19 липня вранці.".