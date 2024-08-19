Понад 1000 абонентів залишилися без світла на Харківщині через обстріл
Внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань суттєво постраждала енергетична інфраструктура, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
«Станом на зараз без електропостачання залишаються Козача Лопань, Нова Козача, Цупівка та Дубівка, це більше 1000 абонентів. Працівники Харківобленерго роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електромережі. Про терміни завершення ремонтних робіт буде повідомлено додатково», – зазначив Задоренко.
Нагадаємо, армія РФ вдарила по Козачій Лопані о 03:15. Внаслідок обстрілу пошкоджені два приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 09:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань суттєво постраждала енергетична інфраструктура, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.".