Вночі армія РФ вдарила по Козачій Лопані – Синєгубов
Фото: Ківшарівка/Олег Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов вранці 19 серпня поінформував про наслідки дій армії РФ в регіоні.
Близько 03:15 19 серпня окупанти вдарили по селищу Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджені два приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.
«Близько 10:00 місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждала 52-річна жінка, отримала вибухове поранення. Близько 08:10 поблизу села Новоплатонівка внаслідок ворожого обстрілу горіла хвойна підстилка на площі понад 9 га. 09:47 селище Ківшарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджені три пʼятиповерхові житлові будинки, приміщення та техніку підприємства по благоустрою», – зазначив Синєгубов.
Також під ударами РФ були Соболівка та Вільне. Там внаслідок обстрілів горіла трава.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Казачья Лопань, обстріл, пострадала, сінєгубов, удар, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 08:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов вранці 19 серпня поінформував про наслідки дій армії РФ в регіоні.".