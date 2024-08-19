Вночі армія РФ вдарила по Козачій Лопані – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов вранці 19 серпня поінформував про наслідки дій армії РФ в регіоні.

Близько 03:15 19 серпня окупанти вдарили по селищу Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджені два приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

«Близько 10:00 місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждала 52-річна жінка, отримала вибухове поранення. Близько 08:10 поблизу села Новоплатонівка внаслідок ворожого обстрілу горіла хвойна підстилка на площі понад 9 га. 09:47 селище Ківшарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджені три пʼятиповерхові житлові будинки, приміщення та техніку підприємства по благоустрою», – зазначив Синєгубов.

Також під ударами РФ були Соболівка та Вільне. Там внаслідок обстрілів горіла трава.