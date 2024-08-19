Ночью армия РФ ударила по Казачьей Лопани — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов утром 19 августа проинформировал о последствиях действий армии РФ в регионе.

Около 03:15 19 августа оккупанты ударили по поселку Казачья Лопань. В результате обстрела повреждены два частных дома. Информация о пострадавших не поступала.

«Около 10:00 город Купянск. В результате обстрела пострадала 52-летняя женщина, получила взрывное ранение. Около 08:10 вблизи села Новоплатоновка в результате вражеских обстрелов горела хвойная подстилка на площади более 9 га. 09:47 поселок Ковшаровка. В результате обстрела повреждены три пятиэтажных жилых дома, помещения и техника предприятия по благоустройству», — отметил Синегубов.

Также под ударами РФ находились Соболевка и Вольное. Там в результате обстрелов горела трава.