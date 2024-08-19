Ночью армия РФ ударила по Казачьей Лопани — Синегубов
Фото: Ковшаровка/Олег Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов утром 19 августа проинформировал о последствиях действий армии РФ в регионе.
Около 03:15 19 августа оккупанты ударили по поселку Казачья Лопань. В результате обстрела повреждены два частных дома. Информация о пострадавших не поступала.
«Около 10:00 город Купянск. В результате обстрела пострадала 52-летняя женщина, получила взрывное ранение. Около 08:10 вблизи села Новоплатоновка в результате вражеских обстрелов горела хвойная подстилка на площади более 9 га. 09:47 поселок Ковшаровка. В результате обстрела повреждены три пятиэтажных жилых дома, помещения и техника предприятия по благоустройству», — отметил Синегубов.
Также под ударами РФ находились Соболевка и Вольное. Там в результате обстрелов горела трава.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Казачья Лопань, обстрел, пострадала, синегубов, удар, хова;
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- • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 08:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов утром 19 августа проинформировал о последствиях действий армии РФ в регионе.".