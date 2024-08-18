Ранена 52-летняя женщина – россияне снова обстреляли Купянск на Харьковщине
18 августа около 10:00 россияне из РСЗО обстреляли Купянск, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Получила ранение 52-летняя женщина. Повреждены частные домовладения.
Также сегодня утром враг ударил из РСЗО и по поселку Ковшаровка Купянского района. Повреждены помещения и техника коммунального предприятия. К счастью, без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Ковшаровка, купянск, обстрел, рсзо, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 августа 2024 в 14:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 августа около 10:00 россияне из РСЗО обстреляли Купянск, сообщила Харьковская областная прокуратура.".