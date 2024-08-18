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Ранена 52-летняя женщина – россияне снова обстреляли Купянск на Харьковщине

Происшествия 14:38   18.08.2024
Оксана Якушко
Ранена 52-летняя женщина – россияне снова обстреляли Купянск на Харьковщине

18 августа около 10:00 россияне из РСЗО обстреляли Купянск, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Получила ранение 52-летняя женщина. Повреждены частные домовладения.

Также сегодня утром враг ударил из РСЗО и по поселку Ковшаровка Купянского района. Повреждены помещения и техника коммунального предприятия. К счастью, без пострадавших.

Читайте также: Прошедшие сутки – без раненых из-за обстрелов на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2024 в 14:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 августа около 10:00 россияне из РСЗО обстреляли Купянск, сообщила Харьковская областная прокуратура.".