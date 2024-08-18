Ранена 52-летняя женщина – россияне снова обстреляли Купянск на Харьковщине

18 августа около 10:00 россияне из РСЗО обстреляли Купянск, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Получила ранение 52-летняя женщина. Повреждены частные домовладения.

Также сегодня утром враг ударил из РСЗО и по поселку Ковшаровка Купянского района. Повреждены помещения и техника коммунального предприятия. К счастью, без пострадавших.