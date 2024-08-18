Поранена 52-річна жінка – росіяни вчергове обстріляли Купʼянськ на Харківщині

18 серпня близько 10.00 росіяни з РСЗВ обстріляли Куп’янськ, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Отримала поранення 52-річна жінка. Пошкоджені приватні домоволодіння.

Також сьогодні вранці ворог вдарив з РСЗВ і по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Пошкоджено приміщення та техніку комунального підприємства. На щастя, без постраждалих.