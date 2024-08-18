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Поранена 52-річна жінка – росіяни вчергове обстріляли Купʼянськ на Харківщині

Події 14:38   18.08.2024
Оксана Якушко
Поранена 52-річна жінка – росіяни вчергове обстріляли Купʼянськ на Харківщині

18 серпня близько 10.00 росіяни з РСЗВ обстріляли Куп’янськ, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Отримала поранення 52-річна жінка. Пошкоджені приватні домоволодіння.

Також сьогодні вранці ворог вдарив з РСЗВ і по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Пошкоджено приміщення та техніку комунального підприємства. На щастя, без постраждалих.

Читайте також: Минулої доби – без поранених внаслідок обстрілів на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2024 в 14:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 серпня близько 10.00 росіяни з РСЗВ обстріляли Куп’янськ, повідомила Харківська обласна прокуратура.".