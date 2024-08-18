Live
  • Нд 18.08.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 41.14
  • EUR 45.31

Минулої доби – без поранених внаслідок обстрілів на Харківщині

Події 09:20   18.08.2024
Оксана Якушко
Минулої доби – без поранених внаслідок обстрілів на Харківщині Фото: Олег Синєгубов

На Харківщині внаслідок обстрілів зайнялися пожежі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

18:48 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу горів будинок.

▪️18:36 Ізюмський р-н, Балаклійська ТГ, м. Балаклія. Внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі горів автомобіль.

▪️ 14:45 Куп’янський р-н, с. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ виникла пожежа лісової підстилки;

▪️ 12:00 м. Куп‘янськ. Внаслідок удару FPV-дроном пошкоджено три приватні будинки.

▪️ 10:22 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу горіли господарчі споруди та житловий будинок.

▪️ 09:58 Куп’янський район, Кіндрашівська ТГ, с. Соболівка.  Внаслідок обстрілу горіла трава.

▪️ 09:00 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та три житлові будинки.

▪️ 08:20 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, смт Борова. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на площі близько 1га.

Читайте також: Армія РФ вбила жінку на Харківщині, вночі били КАБами – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 18 серпня: 16 атак росіян на Харківщині за добу
Головні новини Харкова 18 серпня: 16 атак росіян на Харківщині за добу
18.08.2024, 08:55
Минулої доби – без поранених внаслідок обстрілів на Харківщині
Минулої доби – без поранених внаслідок обстрілів на Харківщині
18.08.2024, 09:20
Сьогодні 18 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 серпня: яке свято та день в історії
18.08.2024, 06:00
16 атак росіян відбулося за минулу добу на Харківщині – Генштаб ЗСУ
16 атак росіян відбулося за минулу добу на Харківщині – Генштаб ЗСУ
18.08.2024, 08:45
Водія автівки Tesla, що ганяв зустрічною смугою у Харкові, впіймали
Водія автівки Tesla, що ганяв зустрічною смугою у Харкові, впіймали
16.08.2024, 22:11
ЗС РФ посилюють штурми біля Липців та координують дії у Вовчанську – ISW
ЗС РФ посилюють штурми біля Липців та координують дії у Вовчанську – ISW
18.08.2024, 08:27

Новини за темою:

11:38
Смертельний обстріл Козачої Лопані: ДСНС опублікувала фото з місця
17:44
Росіяни обстріляли рятувальників ДСНС, коли ті гасили пожежу на Харківщині
09:08
Масований ракетний обстріл Богодухівщини: постраждали сім людей
08:40
Чотири дитини постраждали внаслідок обстрілів Харківщини – Синєгубов
07:51
Вранці РФ з «Урагану» вдарила по Золочеву: пошкоджені електромережі (фото)

Ви читали новину: «Минулої доби – без поранених внаслідок обстрілів на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2024 в 09:20;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині внаслідок обстрілів зайнялися пожежі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".