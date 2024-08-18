Минулої доби – без поранених внаслідок обстрілів на Харківщині
На Харківщині внаслідок обстрілів зайнялися пожежі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
18:48 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу горів будинок.
▪️18:36 Ізюмський р-н, Балаклійська ТГ, м. Балаклія. Внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі горів автомобіль.
▪️ 14:45 Куп’янський р-н, с. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ виникла пожежа лісової підстилки;
▪️ 12:00 м. Куп‘янськ. Внаслідок удару FPV-дроном пошкоджено три приватні будинки.
▪️ 10:22 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу горіли господарчі споруди та житловий будинок.
▪️ 09:58 Куп’янський район, Кіндрашівська ТГ, с. Соболівка. Внаслідок обстрілу горіла трава.
▪️ 09:00 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та три житлові будинки.
▪️ 08:20 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, смт Борова. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на площі близько 1га.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріл, Олег Синегубов, пожежа, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2024 в 09:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині внаслідок обстрілів зайнялися пожежі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".