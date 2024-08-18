Прошедшие сутки – без раненых из-за обстрелов на Харьковщине

В Харьковской области в результате обстрелов пылали пожары, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

18:48 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрела горел дом.

▪️18:36 Изюмский р-н, Балаклейская ТГ, г. Балаклея. В результате подрыва на взрывоопасном предмете горел автомобиль.

▪️ 14:45 Купянский р-н, Ковшаровка. В результате обстрела из РСЗО возник пожар лесной подстилки;

▪️ 12:00 г. Купянск. В результате удара FPV-дроном повреждены три частных дома.

▪️ 10:22 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрела горели хозяйственные постройки и жилой дом.

▪️ 09:58 Купянский район, Кондрашовская ТГ, с. Соболевка. В результате обстрела горела трава.

▪️ 09:00 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрела горела хозяйственная постройка и три жилых дома.

▪️ 08:20 Изюмский р-н, Боровская ТГ, пгт Боровая. В результате обстрела горела лесная подстилка на площади около 1га.