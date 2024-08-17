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Армия РФ убила женщину на Харьковщине, ночью били КАБами — Синегубов

Происшествия 08:26   17.08.2024
Оксана Горун
Армия РФ убила женщину на Харьковщине, ночью били КАБами — Синегубов скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов региона ВС РФ за сутки.

«В 4:30 17 августа произошел обстрел вражеским КАБом в поселке Боровая Изюмского района. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала», — сообщил Синегубов.

Также, по его данным, вечером 16 августа под ударами были Купянск-Узловой и Казачья Лопань. Есть погибшая.

«Около 22:00, Купянский район, Купянская ТГ, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела повреждены остекление окон, двери трех частных домов и гараж. Около 22:00 и около полуночи враг нанес удары по с. Казачья Лопань Дергачевской громады. В результате обстрелов погибла женщина, данные устанавливаются. Повреждены частные дома, разрушена крыша и возник пожар в двухэтажном доме», — отметил начальник ХОВА.

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Ранее 16 августа оккупанты обстреляли Малоданиловскую громаду в Харьковском районе, применив УМПБ Д-30. Зафиксированы удары по селам Одноробовка в Золочевской громаде и Новоосиново — на Купянщине. В этих случаях обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2024 в 08:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов региона ВС РФ за сутки".