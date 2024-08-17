Армія РФ вбила жінку на Харківщині, вночі били КАБами – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів регіону ЗС РФ за добу.
“О 4:30 17 серпня відбувся обстріл ворожим КАБом у селищі Борова Ізюмського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила”, – повідомив Синєгубов.
Також, за його даними, увечері 16 серпня під ударами були Куп’янськ-Вузловий та Козача Лопань. Є загибла.
“Близько 22:00, Куп’янський район, Куп’янська ТГ, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу пошкоджені скління вікон, двері трьох приватних будинків та гараж. Близько 22:00 та близько опівночі ворог завдав ударів по с. Козача Лопань Дергачівської громади. Внаслідок обстрілів загинула жінка, дані встановлюються. Пошкоджено приватні будинки, зруйновано дах та виникла пожежа у двохповерховому будинку”, – відзначив начальник ХОВА.
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Раніше 16 серпня окупанти обстріляли Малоданилівську громаду в Харківському районі, застосувавши УМПБ Д-30. Зафіксовані удари по селах Одноробівка в Золочівській громаді та Новоосинове – на Куп’янщині. У цих випадках обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2024 в 08:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів регіону ЗС РФ за добу".