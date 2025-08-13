Загибла та поранена – росіяни знову атакували Харківщину FPV-дронами
Фото: ukrinform.ua
Внаслідок ударів FPV-дронами загинула 72-річна жінка, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Куп’янськ росіяни атакували 13 серпня близько 12:55 – внаслідок вибуху поранення отримала 72-річна жінка.
12 серпня у селі Смородьківка Куп’янського району внаслідок удару FPV-дрону загинула 72-річна жінка.
Атакували росіяни та село Прудянка Харківського району 13 серпня близько 15:30, внаслідок вибухів пошкоджена приватна садиба.
13 Серпня 2025 в 21:20
