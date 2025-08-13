Live
Загибла та поранена – росіяни знову атакували Харківщину FPV-дронами

Події 21:20   13.08.2025
Оксана Якушко
Загибла та поранена – росіяни знову атакували Харківщину FPV-дронами Фото: ukrinform.ua

Внаслідок ударів FPV-дронами загинула 72-річна жінка, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Куп’янськ росіяни атакували  13 серпня близько 12:55 – внаслідок вибуху поранення отримала 72-річна жінка.

12 серпня у селі Смородьківка Куп’янського району внаслідок удару FPV-дрону загинула 72-річна жінка.

Атакували росіяни та село Прудянка Харківського району 13 серпня близько 15:30, внаслідок вибухів пошкоджена приватна садиба.

Читайте також: Не на Харків. Куди прямує армія РФ в області – військовий експерт Коваленко

Автор: Оксана Якушко
