Погибшая и раненая – россияне снова атаковали Харьковщину FPV-дронами
Фото: ukrinform.ua
В результате удара FPV-дрона погибла 72-летняя женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Купянск россияне атаковали 13 августа около 12:55 – в результате взрыва ранение получила 72-летняя женщина.
12 августа в селе Смородьковка Купянского района в результате удара FPV-дрона погибла 72-летняя женщина.
Атаковали россияне и село Прудянка Харьковского района 13 августа около 15:30, в результате взрывов повреждена частная усадьба.
Читайте также: Не на Харьков. Куда нацелилась армия РФ в области – военный эксперт Коваленко
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, погибшая, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Погибшая и раненая – россияне снова атаковали Харьковщину FPV-дронами»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 августа 2025 в 21:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара FPV-дрона погибла 72-летняя женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.".