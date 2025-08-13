Live
  • Ср 13.08.2025
Погибшая и раненая – россияне снова атаковали Харьковщину FPV-дронами

Происшествия 21:20   13.08.2025
Оксана Якушко
Погибшая и раненая – россияне снова атаковали Харьковщину FPV-дронами Фото: ukrinform.ua

В результате удара FPV-дрона погибла 72-летняя женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Купянск россияне атаковали  13 августа около 12:55 – в результате взрыва ранение получила 72-летняя женщина.

12 августа в селе Смородьковка Купянского района в результате удара FPV-дрона погибла 72-летняя женщина.

Атаковали россияне и село Прудянка Харьковского района 13 августа около 15:30, в результате взрывов повреждена частная усадьба.

Читайте также: Не на Харьков. Куда нацелилась армия РФ в области – военный эксперт Коваленко

Автор: Оксана Якушко
