Не на Харьков. Куда нацелилась армия РФ в области – военный эксперт Коваленко

Фронт 20:49   13.08.2025
Оксана Якушко
У россиян остаются планы на Харьковскую область, уверен Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».

«Харьковщина является неотъемлемой частью их планов, особенно их группы войск Запад, в первую очередь 6 общевойсковой армии, которая сконцентрирована на Купянском направлении. А также это касается группы войск Север и Белгородской группировки, которая действует на Волчанском направлении и по направлению на Липцы, но преимущественно сейчас у села Глубокого как они остались, так и остаются», — отметил военно-политический эксперт.

Однако все эти элементы складываются в общую картину в планах российского командования по дальнейшему продвижению в направлении Великого Бурлука.

«Не Харьков, а выход на Великий Бурлук, что по правому берегу реки Оскол, – их основная цель. И даже появление россиян в районе Мелового, а также попытки двигаться в направлении Амбарного и Чугуновки, все это – неотъемлемые части плана по выходу на Великий Бурлук с перерезанием соответствующей логистики, с выходом в нашу тыловую зону», — резюмировал Александр Коваленко.

Читайте также: Перед Аляской: стоит ли Украине «менять» Донбасс на север Харьковщины

Автор: Оксана Якушко
