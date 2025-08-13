Не на Харьков. Куда нацелилась армия РФ в области – военный эксперт Коваленко
У россиян остаются планы на Харьковскую область, уверен Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».
«Харьковщина является неотъемлемой частью их планов, особенно их группы войск Запад, в первую очередь 6 общевойсковой армии, которая сконцентрирована на Купянском направлении. А также это касается группы войск Север и Белгородской группировки, которая действует на Волчанском направлении и по направлению на Липцы, но преимущественно сейчас у села Глубокого как они остались, так и остаются», — отметил военно-политический эксперт.
Однако все эти элементы складываются в общую картину в планах российского командования по дальнейшему продвижению в направлении Великого Бурлука.
«Не Харьков, а выход на Великий Бурлук, что по правому берегу реки Оскол, – их основная цель. И даже появление россиян в районе Мелового, а также попытки двигаться в направлении Амбарного и Чугуновки, все это – неотъемлемые части плана по выходу на Великий Бурлук с перерезанием соответствующей логистики, с выходом в нашу тыловую зону», — резюмировал Александр Коваленко.
