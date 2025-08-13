Не на Харків. Куди прямує армія РФ в області – військовий експерт Коваленко

Live
Фронт 20:49   13.08.2025
Оксана Якушко
У росіян залишаються плани на Харківську область, упевнений Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив».

«Харківщина є обов’язковою частиною їхніх планів, особливо їхньої групи військ Захід, у першу чергу 6-ї загальновійськової армії, яка сконцентрована на Куп’янському напрямку. А також це стосується групи військ «Північ» і Бєлгородського угруповання, яке діє на Вовчанському напрямку й у напрямку на Липці, але переважно вони зараз біля села Глибокого як залишились, так і залишаються», — зазначив військово-політичний експерт.

Однак усі ці елементи складаються у загальну картину у планах російського командування щодо подальшого просування у напрямку Великого Бурлука.

«Не Харків, а саме вихід на Великий Бурлук, що на правому березі річки Оскіл, – їхня основна мета. І навіть поява росіян в районі Мілового, а також спроби рухатися в напрямку на Амбарне та Чугунівку, все це – невіддільні частини цього плану виходу на Великий Бурлук з перерізанням відповідної логістики, з виходом в нашу тилову зону», — резюмував Олександр Коваленко.

Читайте також: Перед Аляскою: чи варто Україні «міняти» Донбас на північ Харківщини

Автор: Оксана Якушко
