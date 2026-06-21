У Харкові тепловоз наїхав на жінку: постраждала в лікарні

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли: отримали повідомлення про те, що жінка постраждала на залізниці у Харкові.

Як виявилось, на території залізничної станції поблизу Південного вокзалу на жінку наїхав тепловоз. Копи викликали “швидку”, а також надали постраждалій першу допомогу. Після цього жінку госпіталізували.

“Правоохоронці провели огляд місця події, задокументували обставини пригоди та зібрали необхідні матеріали. Рух залізничного транспорту через подію не припинявся та здійснювався у штатному режимі. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини події. Перевірка триває“, – додали в поліції.