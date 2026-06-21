Live

У Харкові тепловоз наїхав на жінку: постраждала в лікарні

Події 19:00   21.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові тепловоз наїхав на жінку: постраждала в лікарні

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли: отримали повідомлення про те, що жінка постраждала на залізниці у Харкові.

Як виявилось, на території залізничної станції поблизу Південного вокзалу на жінку наїхав тепловоз. Копи викликали “швидку”, а також надали постраждалій першу допомогу. Після цього жінку госпіталізували.

Правоохоронці провели огляд місця події, задокументували обставини пригоди та зібрали необхідні матеріали.  Рух залізничного транспорту через подію не припинявся та здійснювався у штатному режимі. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини події. Перевірка триває“, – додали в поліції.

Читайте також: Жінка підірвалася на міні на Золочівщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Новини Харкова – головне 22 червня: FPV били по багатоповерхівках, КАБи по ТЕЦ
Новини Харкова – головне 22 червня: FPV били по багатоповерхівках, КАБи по ТЕЦ
22.06.2026, 13:50
Пшеницею засіяли історичні землі на Харківщині: суд повернув їх державі
Пшеницею засіяли історичні землі на Харківщині: суд повернув їх державі
22.06.2026, 12:53
Сухе дерево впало в парку в Харкові: пошкоджені лавочки (фото)
Сухе дерево впало в парку в Харкові: пошкоджені лавочки (фото)
22.06.2026, 13:08
Дефіцит вітаміну B6: симптоми, які часто залишаються непоміченими
Дефіцит вітаміну B6: симптоми, які часто залишаються непоміченими
22.06.2026, 13:22
Загроза FPV-дронів та КАБів для Харкова: що робить міська влада – Терехов
Загроза FPV-дронів та КАБів для Харкова: що робить міська влада – Терехов
22.06.2026, 11:51
Дощ, гроза та спека: прогноз погоди на 22 червня
Дощ, гроза та спека: прогноз погоди на 22 червня
21.06.2026, 21:36

Новини за темою:

21.06.2026
16-річний хлопець розсікав за кермом на Берестинщині і попався копам
21.06.2026
Поранив чоловіка та побив двох жінок: кого підозрюють у зухвалому нападі
19.06.2026
Зізналася сама: копи зловили у Харкові жінку з наркотиками
19.06.2026
Копи їхали на велосипеді і йшли пішки, щоб знайти вбивцю: що трапилося
17.06.2026
Знайшов карту та вирушив на закуп: харків’янину вручили підозру


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові тепловоз наїхав на жінку: постраждала в лікарні», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2026 в 19:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли: отримали повідомлення про те, що жінка постраждала на залізниці у Харкові.".