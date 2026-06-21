В Харькове тепловоз наехал на женщину: пострадавшая в больнице

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали: получили сообщение о том, что женщина пострадала железной дороге в Харькове.

Как оказалось, на территории железнодорожной станции вблизи Южного вокзала на женщину наехал тепловоз. Копы вызвали «скорую», а также оказали пострадавшей первую помощь. После этого женщину госпитализировали.

«Правоохранители провели осмотр места происшествия, задокументировали обстоятельства происшествия и собрали необходимые материалы. Движение железнодорожного транспорта из-за происшествия не прекращалось и осуществлялось в штатном режиме. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Проверка продолжается», – добавили в полиции.

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