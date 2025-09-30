Комбайн подорвался в поле на Харьковщине: подробности от ГСЧС (фото)

В Харьковской области — очередное ЧП из-за российских мин. Комбайн поврежден, обошлось без пострадавших.

«В Изюмском районе, во время проведения полевых работ, комбайн наехал на взрывоопасный предмет, вероятно, противопехотную мину. В результате инцидента повреждено колесо сельхозтехники, к счастью — пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Отметим, подрывы сельхозтехники и ее водителей происходят в Харьковской области с определенной периодичностью в период полевых работ, начиная с 2022 года. В области заминированы значительные территории — те, которые были оккупированы россиянами, а также находящиеся сейчас у границы и линии фронта. Особенно часто ЧП происходят в Изюмском районе. Так, в июле на территории Балаклейской громады подорвался тракторист — он наступил на неустановленный предмет, который сдетонировал. Мужчину в состоянии средней тяжести отправили в больницу.