Автомобиль подорвался под Харьковом — пострадали двое мужчин
Недалеко от села Терновая Липецкой громады Харьковской области 6 июля автомобиль наехал на взрывоопасный предмет.
Пострадали двое мужчин, их госпитализировали, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Тип взрывоопасного предмета устанавливают.
Чрезвычайники отмечают, что на деоккупированных территориях Харьковщины в лесах, на полевых дорогах, обочинах, в лесополосах могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы, мины и другие взрывоопасные предметы. В ГСЧС призывают не передвигаться по неизвестным тропам и дорогам, особенно в районах, где велись боевые действия.
Как сообщали в Центре координации противоминной деятельности, с 26 июня по 2 июля саперы в Харьковской области обнаружили и уничтожили более 1300 взрывоопасных предметов. Было обследовано почти 228 гектаров сельхозугодий, более 3 километров линий электропередачи, 2,5 километра участков автодорог, 0,5 гектара акватории, почти 3 километра газопроводов. Разминированы 19 домовладений.
«Горячая линия» по вопросам противоминной деятельности: 0800 33 10 40.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 11:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недалеко от села Терновая Липецкой громады Харьковской области 6 июля автомобиль наехал на взрывоопасный предмет.".