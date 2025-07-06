Автомобиль подорвался под Харьковом — пострадали двое мужчин

Недалеко от села Терновая Липецкой громады Харьковской области 6 июля автомобиль наехал на взрывоопасный предмет.

Пострадали двое мужчин, их госпитализировали, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Тип взрывоопасного предмета устанавливают.

Чрезвычайники отмечают, что на деоккупированных территориях Харьковщины в лесах, на полевых дорогах, обочинах, в лесополосах могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы, мины и другие взрывоопасные предметы. В ГСЧС призывают не передвигаться по неизвестным тропам и дорогам, особенно в районах, где велись боевые действия.

Как сообщали в Центре координации противоминной деятельности, с 26 июня по 2 июля саперы в Харьковской области обнаружили и уничтожили более 1300 взрывоопасных предметов. Было обследовано почти 228 гектаров сельхозугодий, более 3 километров линий электропередачи, 2,5 километра участков автодорог, 0,5 гектара акватории, почти 3 километра газопроводов. Разминированы 19 домовладений.

«Горячая линия» по вопросам противоминной деятельности: 0800 33 10 40.