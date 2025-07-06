Live
  • Вс 06.07.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.72
  • EUR 49.18

Автомобиль подорвался под Харьковом — пострадали двое мужчин

Происшествия 11:21   06.07.2025
Елена Нагорная
Автомобиль подорвался под Харьковом — пострадали двое мужчин Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Недалеко от села Терновая Липецкой громады Харьковской области 6 июля автомобиль наехал на взрывоопасный предмет.

Пострадали двое мужчин, их госпитализировали, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Тип взрывоопасного предмета устанавливают.

Чрезвычайники отмечают, что на деоккупированных территориях Харьковщины в лесах, на полевых дорогах, обочинах, в лесополосах могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы, мины и другие взрывоопасные предметы. В ГСЧС призывают не передвигаться по неизвестным тропам и дорогам, особенно в районах, где велись боевые действия.

Как сообщали в Центре координации противоминной деятельности, с 26 июня по 2 июля саперы в Харьковской области обнаружили и уничтожили более 1300 взрывоопасных предметов. Было обследовано почти 228 гектаров сельхозугодий, более 3 километров линий электропередачи, 2,5 километра участков автодорог, 0,5 гектара акватории, почти 3 километра газопроводов. Разминированы 19 домовладений.

«Горячая линия» по вопросам противоминной деятельности: 0800 33 10 40.

Читайте также: FPV-дрон ударил по авто на Харьковщине: 8-летний мальчик погиб, его брат ранен

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Ночная атака БпЛА на Харьков: Терехов и прокуратура — о последствиях (видео)
Ночная атака БпЛА на Харьков: Терехов и прокуратура — о последствиях (видео)
06.07.2025, 10:22
Новости Харькова — главное за 6 июля: погиб ребенок, город атаковали БпЛА
Новости Харькова — главное за 6 июля: погиб ребенок, город атаковали БпЛА
06.07.2025, 10:58
Атака на Харьков: пожарные вовремя спустились в укрытие, повреждена техника 📷
Атака на Харьков: пожарные вовремя спустились в укрытие, повреждена техника 📷
06.07.2025, 09:54
FPV-дрон ударил по авто на Харьковщине: 8-летний мальчик погиб, его брат ранен
FPV-дрон ударил по авто на Харьковщине: 8-летний мальчик погиб, его брат ранен
06.07.2025, 10:53
Сегодня 6 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 июля: какой праздник и день в истории
06.07.2025, 06:00
Автомобиль подорвался под Харьковом — пострадали двое мужчин
Автомобиль подорвался под Харьковом — пострадали двое мужчин
06.07.2025, 11:21

Новости по теме:

12:35
Погибший и раненый – РФ ударила дроном по машине на Харьковщине (дополнено)
17:49
Автомобиль пиротехников подорвался на неизвестном снаряде на Харьковщине
18:54
Суд думает конфисковать 2 элитных автомобиля экс-шефа Харьковского ОТЦК
11:56
Какие сроки дают за поджоги автомобилей военных — приговор в Харькове
11:47
В Харькове подожгли автомобиль военной части, подозреваемого задержали

Вы читали новость: «Автомобиль подорвался под Харьковом — пострадали двое мужчин»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 11:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недалеко от села Терновая Липецкой громады Харьковской области 6 июля автомобиль наехал на взрывоопасный предмет.".