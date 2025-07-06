Один ребенок погиб и еще двое пострадали в результате обстрелов Харьковщины

Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате обстрелов Харьковщины в течение минувших суток. Еще 11 жителей пострадали, среди них двое детей, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали 46-летняя женщина и 2-летняя девочка; в с. Одноробовка Золочевской громады погиб 8-летний мальчик, пострадали 3-летний мальчик, 40-летний мужчина и 37-летняя женщина; в с. Приколотное Ольховатской громады пострадал 66-летний мужчина; в Купянске погиб 59-летний мужчина, пострадали 56-летний мужчина, 57-летняя и 2 65-летние женщины; в с. Широкое Близнюковской громады пострадала 27-летняя женщина», — написал Синегубов.

Россияне применили по региону 23 неуправляемые авиационные ракеты, 14 КАБов, 11 БпЛА «Шахед», 31 БпЛА «Герань-2», один БпЛА «Молния», три FPV-дрона и один БпЛА неустановленного типа.

По данным Синегубова, ночью Шевченковский и Новобаварский районы Харькова военные РФ атаковали восемью беспилотниками. Повреждены 14 многоквартирных домов, спорткомплекс, стоматологическая клиника, кафе, два магазина, нежилое здание и четыре автомобиля.