Один ребенок погиб и еще двое пострадали в результате обстрелов Харьковщины
Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате обстрелов Харьковщины в течение минувших суток. Еще 11 жителей пострадали, среди них двое детей, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В Харькове пострадали 46-летняя женщина и 2-летняя девочка; в с. Одноробовка Золочевской громады погиб 8-летний мальчик, пострадали 3-летний мальчик, 40-летний мужчина и 37-летняя женщина; в с. Приколотное Ольховатской громады пострадал 66-летний мужчина; в Купянске погиб 59-летний мужчина, пострадали 56-летний мужчина, 57-летняя и 2 65-летние женщины; в с. Широкое Близнюковской громады пострадала 27-летняя женщина», — написал Синегубов.
Россияне применили по региону 23 неуправляемые авиационные ракеты, 14 КАБов, 11 БпЛА «Шахед», 31 БпЛА «Герань-2», один БпЛА «Молния», три FPV-дрона и один БпЛА неустановленного типа.
По данным Синегубова, ночью Шевченковский и Новобаварский районы Харькова военные РФ атаковали восемью беспилотниками. Повреждены 14 многоквартирных домов, спорткомплекс, стоматологическая клиника, кафе, два магазина, нежилое здание и четыре автомобиля.
Читайте также: Россияне штурмовали в приграничье Харьковщины — сводка Генштаба ВСУ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, новости Харькова, обстрелы, Олег Синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Один ребенок погиб и еще двое пострадали в результате обстрелов Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 09:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате обстрелов Харьковщины в течение минувших суток. Еще 11 жителей пострадали, среди них двое детей.".