Live
  • Вс 06.07.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.72
  • EUR 49.18

Один ребенок погиб и еще двое пострадали в результате обстрелов Харьковщины

Происшествия 09:28   06.07.2025
Елена Нагорная
Один ребенок погиб и еще двое пострадали в результате обстрелов Харьковщины Фото: ukrinform.ua

Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате обстрелов Харьковщины в течение минувших суток. Еще 11 жителей пострадали, среди них двое детей, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали 46-летняя женщина и 2-летняя девочка; в с. Одноробовка Золочевской громады погиб 8-летний мальчик, пострадали 3-летний мальчик, 40-летний мужчина и 37-летняя женщина; в с. Приколотное Ольховатской громады пострадал 66-летний мужчина; в Купянске погиб 59-летний мужчина, пострадали 56-летний мужчина, 57-летняя и 2 65-летние женщины; в с. Широкое Близнюковской громады пострадала 27-летняя женщина», — написал Синегубов.

Россияне применили по региону 23 неуправляемые авиационные ракеты, 14 КАБов, 11 БпЛА «Шахед», 31 БпЛА «Герань-2», один БпЛА «Молния», три FPV-дрона и один БпЛА неустановленного типа.

По данным Синегубова, ночью Шевченковский и Новобаварский районы Харькова военные РФ атаковали восемью беспилотниками. Повреждены 14 многоквартирных домов, спорткомплекс, стоматологическая клиника, кафе, два магазина, нежилое здание и четыре автомобиля.

Читайте также: Россияне штурмовали в приграничье Харьковщины — сводка Генштаба ВСУ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Ночная атака БпЛА на Харьков: Терехов и прокуратура — о последствиях (видео)
Ночная атака БпЛА на Харьков: Терехов и прокуратура — о последствиях (видео)
06.07.2025, 07:34
Новости Харькова — главное за 6 июля: погиб ребенок, город атаковали «Шахеды»
Новости Харькова — главное за 6 июля: погиб ребенок, город атаковали «Шахеды»
06.07.2025, 09:34
Один ребенок погиб и еще двое пострадали в результате обстрелов Харьковщины
Один ребенок погиб и еще двое пострадали в результате обстрелов Харьковщины
06.07.2025, 09:28
Нашлась управа на «Шахеды»: обзор фронта на Харьковщине (видео)
Нашлась управа на «Шахеды»: обзор фронта на Харьковщине (видео)
05.07.2025, 21:07
Харьков атакуют «Шахеды»: серия взрывов в городе (обновлено)
Харьков атакуют «Шахеды»: серия взрывов в городе (обновлено)
06.07.2025, 02:20
Атака на Харьков: пожарные вовремя спустились в укрытие, повреждена техника 📷
Атака на Харьков: пожарные вовремя спустились в укрытие, повреждена техника 📷
06.07.2025, 09:54

Новости по теме:

09:28
Один ребенок погиб и еще двое пострадали в результате обстрелов Харьковщины
07:34
Ночная атака БпЛА на Харьков: Терехов и прокуратура — о последствиях (видео)
13:46
Удар БпЛА по Харькову: повреждены восемь зданий, выбито более 70 окон (фото)
12:09
Четыре БпЛА атаковали Купянщину: пострадали мужчины 22 и 90 лет (фото)
14:51
Трассу на Харьковщине завалило обломками после атаки БпЛА (видео)

Вы читали новость: «Один ребенок погиб и еще двое пострадали в результате обстрелов Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 09:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате обстрелов Харьковщины в течение минувших суток. Еще 11 жителей пострадали, среди них двое детей.".