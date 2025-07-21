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Серьезные травмы: на Харьковщине подорвался тракторист

Происшествия 13:01   21.07.2025
Оксана Горун
Серьезные травмы: на Харьковщине подорвался тракторист Скриншот

29-летний тракторист наехал на мину на территории Балаклейской громады, сообщил 21 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На территории Балаклейской громады в поле подорвался тракторист. Событие произошло возле села Вербовка. В результате взрыва неизвестного предмета 29-летний тракторист получил серьезные травмы. В состоянии средней тяжести его доставили в медучреждение», — написал начальник ХОВА.

Он сообщил, что сейчас пострадавшему оказывают помощь.

Отметим, в Харьковской области продолжается разминирование. За минувшую неделю саперы ГСЧС уничтожили 499 российских мин и других взрывоопасных предметов. В целом с начала полномасштабного вторжения РФ на Харьковщине уничтожили уже 125 369 единиц ВОП. Однако в ГСЧС все время напоминают: Харьковская область остается одной из самых заминированных в Украине. Поэтому необходимо сохранять бдительность.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 13:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29-летний тракторист наехал на мину на территории Балаклейской громады, сообщил 21 июля начальник ХОВА Олег Синегубов".