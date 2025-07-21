Серьезные травмы: на Харьковщине подорвался тракторист

29-летний тракторист наехал на мину на территории Балаклейской громады, сообщил 21 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На территории Балаклейской громады в поле подорвался тракторист. Событие произошло возле села Вербовка. В результате взрыва неизвестного предмета 29-летний тракторист получил серьезные травмы. В состоянии средней тяжести его доставили в медучреждение», — написал начальник ХОВА.

Он сообщил, что сейчас пострадавшему оказывают помощь.

Отметим, в Харьковской области продолжается разминирование. За минувшую неделю саперы ГСЧС уничтожили 499 российских мин и других взрывоопасных предметов. В целом с начала полномасштабного вторжения РФ на Харьковщине уничтожили уже 125 369 единиц ВОП. Однако в ГСЧС все время напоминают: Харьковская область остается одной из самых заминированных в Украине. Поэтому необходимо сохранять бдительность.