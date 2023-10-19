Как взрываются «сюрпризы» оккупантов: на Харьковщине обследуют водоемы (видео)
Бойцы полка полиции особого назначения показали, как обследуют водоемы Харьковской области на наличие взрывоопасных предметов и проводят разминирование.
Спецназовцы прошли подготовку по работе на водоемах. Кроме взрывных устройств, специалисты находят неразорвавшиеся снаряды, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В ходе обследования берега реки Северский Донец в Чугуевском районе правоохранители обнаружили артиллерийский снаряд и обезвредили его путем подрыва.
Видео: ГУ НП в Харьковской области
Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям региона с призывом не посещать территории, которые еще не осмотрели взрывотехники. К опасному предмету нельзя прикасаться и подходить, необходимо сразу звонить по телефонам 102 или 101.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывоопасный предмет, водоем, мины, полиция, разминирование, Северский Донец, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 18:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы полка полиции особого назначения показали, как обследуют водоемы Харьковской области на наличие взрывоопасных предметов и проводят разминирование.".