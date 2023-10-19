Как взрываются «сюрпризы» оккупантов: на Харьковщине обследуют водоемы (видео)

Бойцы полка полиции особого назначения показали, как обследуют водоемы Харьковской области на наличие взрывоопасных предметов и проводят разминирование.

Спецназовцы прошли подготовку по работе на водоемах. Кроме взрывных устройств, специалисты находят неразорвавшиеся снаряды, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ходе обследования берега реки Северский Донец в Чугуевском районе правоохранители обнаружили артиллерийский снаряд и обезвредили его путем подрыва.

Видео: ГУ НП в Харьковской области

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям региона с призывом не посещать территории, которые еще не осмотрели взрывотехники. К опасному предмету нельзя прикасаться и подходить, необходимо сразу звонить по телефонам 102 или 101.