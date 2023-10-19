Live
  • Чт 19.10.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.56
  • EUR 38.61

Как взрываются «сюрпризы» оккупантов: на Харьковщине обследуют водоемы (видео)

Общество 18:19   19.10.2023
Елена Нагорная
Как взрываются «сюрпризы» оккупантов: на Харьковщине обследуют водоемы (видео) Фото: ГУ НП в Харьковской области

Бойцы полка полиции особого назначения показали, как обследуют водоемы Харьковской области на наличие взрывоопасных предметов и проводят разминирование.

Спецназовцы прошли подготовку по работе на водоемах. Кроме взрывных устройств, специалисты находят неразорвавшиеся снаряды, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ходе обследования берега реки Северский Донец в Чугуевском районе правоохранители обнаружили артиллерийский снаряд и обезвредили его путем подрыва.

Видео: ГУ НП в Харьковской области

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям региона с призывом не посещать территории, которые еще не осмотрели взрывотехники. К опасному предмету нельзя прикасаться и подходить, необходимо сразу звонить по телефонам 102 или 101.

Читайте также: Специальную машину для разминирования на Харьковщине повредили две мины (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Отопительный сезон на Харьковщине: батареи нагрелись в 80 жилых домах — ХОВА
Отопительный сезон на Харьковщине: батареи нагрелись в 80 жилых домах — ХОВА
19.10.2023, 15:08
«Я распоряжение подписал» — Терехов ответил на вопрос о включении тепла
«Я распоряжение подписал» — Терехов ответил на вопрос о включении тепла
19.10.2023, 09:00
Скандал с воином в Харьковской МСЭК. Зачитывали закон – версия главы комиссии
Скандал с воином в Харьковской МСЭК. Зачитывали закон – версия главы комиссии
19.10.2023, 12:45
Есть ли военная угроза Харькову: информация мэра
Есть ли военная угроза Харькову: информация мэра
19.10.2023, 09:18
В Харькове в середине октября высаживают цветы (фото)
В Харькове в середине октября высаживают цветы (фото)
19.10.2023, 08:31
Последние два дня россияне изменили тактику под Купянском и Лиманом — Шевцов
Последние два дня россияне изменили тактику под Купянском и Лиманом — Шевцов
19.10.2023, 18:55

Новости по теме:

18:43
На Харьковщине саперы подорвались на мине, которая была глубоко под землей
16:57
Погиб на месте: на Харьковщине на взрывоопасном предмете подорвался мужчина
22:48
Подняли боеприпас на Изюмщине: в ХОВА рассказали о состоянии пострадавших
20:37
Взяли боеприпас: жителю Харьковщины оторвало кисти, он 6 часов полз за помощью
17:42
Харьковчанин нашел в комнате соседа предмет, похожий на мину

Вы читали новость: «Как взрываются «сюрпризы» оккупантов: на Харьковщине обследуют водоемы (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 18:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы полка полиции особого назначения показали, как обследуют водоемы Харьковской области на наличие взрывоопасных предметов и проводят разминирование.".