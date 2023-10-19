Як вибухають “сюрпризи” окупантів: на Харківщині обстежують водойми (відео)

Бійці полку поліції особливого призначення показали, як обстежують водойми Харківської області на наявність вибухонебезпечних предметів та проводять розмінування.

Спецпризначенці пройшли спеціальну підготовку по роботі на водоймах. Окрім вибухових пристроїв, фахівці знаходять нерозірвані снаряди, розповідають у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Під час обстеження берега річки Сіверський Донець у Чугуївському районі правоохоронці виявили артилерійський снаряд та знешкодили його шляхом підриву.

Відео: ГУ НП у Харківській області

Співробітники поліції вкотре звертаються до мешканців регіону із закликом не відвідувати території, які ще не оглянули вибухотехніки. До небезпечного предмета не можна торкатися та підходити, необхідно одразу телефонувати за номерами 102 або 101.