Спеціальну машину для розмінування на Харківщині пошкодили дві міни (фото)
Коли механізована машина розмінування сьогодні, 17 жовтня, на Харківщині очищала від ворожих вибухонебезпечних предметів польову дорогу, під її валом здетонували дві протитанкові міни.
“Завдяки тому, що сапери працювали із використанням сучасної техніки, постраждалих серед особового складу немає. Машина отримала незначні пошкодження, що будуть усунені, й техніка знову буде функціонувати“, – повідомили у ДСНС України.
Наразі ДСНС має 15 таких машин, які постійно працюють на деокупованих територіях. Загалом з їхньою допомогою вже обстежено майже 300 гектарів. Машини дозволяють саперам працювати швидше, а головне – безпечніше, наголошують у ДСНС.
Фото: ДСНС
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 20:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Коли механізована машина розмінування сьогодні, 17 жовтня, на Харківщині очищала від ворожих вибухонебезпечних предметів польову дорогу, під її валом здетонували дві протитанкові міни.".