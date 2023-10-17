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Специальную машину для разминирования на Харьковщине повредили две мины (фото)

Происшествия 20:56   17.10.2023
Елена Нагорная
Специальную машину для разминирования на Харьковщине повредили две мины (фото) Фото: ГСЧС

Когда механизированная машина разминирования сегодня, 17 октября, в Харьковской области очищала от вражеских взрывоопасных предметов полевую дорогу, под ее валом сдетонировали две противотанковые мины.

«Благодаря тому, что саперы работали с использованием современной техники, пострадавших среди личного состава нет. Машина получила незначительные повреждения, которые будут устранены, и техника снова будет функционировать», — сообщили в ГСЧС Украины.

Сейчас ГСЧС имеет 15 таких машин, которые постоянно работают на деоккупированных территориях. Всего с их помощью уже обследовано почти 300 гектаров. Машины позволяют саперам работать быстрее, а главное — безопаснее, подчеркивают в ГСЧС.


Фото: ГСЧС

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 20:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда механизированная машина разминирования сегодня, 17 октября, в Харьковской области очищала от вражеских взрывоопасных предметов полевую дорогу, под ее валом сдетонировали две противотанковые мины.".