Специальную машину для разминирования на Харьковщине повредили две мины (фото)
Фото: ГСЧС
Когда механизированная машина разминирования сегодня, 17 октября, в Харьковской области очищала от вражеских взрывоопасных предметов полевую дорогу, под ее валом сдетонировали две противотанковые мины.
«Благодаря тому, что саперы работали с использованием современной техники, пострадавших среди личного состава нет. Машина получила незначительные повреждения, которые будут устранены, и техника снова будет функционировать», — сообщили в ГСЧС Украины.
Сейчас ГСЧС имеет 15 таких машин, которые постоянно работают на деоккупированных территориях. Всего с их помощью уже обследовано почти 300 гектаров. Машины позволяют саперам работать быстрее, а главное — безопаснее, подчеркивают в ГСЧС.
Фото: ГСЧС
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, механизированное разминирование, мины, разминирование, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 20:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда механизированная машина разминирования сегодня, 17 октября, в Харьковской области очищала от вражеских взрывоопасных предметов полевую дорогу, под ее валом сдетонировали две противотанковые мины.".