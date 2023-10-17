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Проводил полевые работы. На Харьковщине погиб тракторист (фото)

Происшествия 18:29   17.10.2023
Елена Нагорная
Проводил полевые работы. На Харьковщине погиб тракторист (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

52-летний тракторист погиб 17 октября вблизи села Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области. В ходе работ в поле трактор МТЗ подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.

Тракторист погиб на месте, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники напоминают о необходимости быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 18:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "52-летний тракторист погиб 17 октября вблизи села Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области. В ходе работ в поле трактор МТЗ подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.".