Проводил полевые работы. На Харьковщине погиб тракторист (фото)

52-летний тракторист погиб 17 октября вблизи села Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области. В ходе работ в поле трактор МТЗ подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.

Тракторист погиб на месте, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники напоминают о необходимости быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области