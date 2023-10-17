Проводил полевые работы. На Харьковщине погиб тракторист (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
52-летний тракторист погиб 17 октября вблизи села Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области. В ходе работ в поле трактор МТЗ подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.
Тракторист погиб на месте, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Чрезвычайники напоминают о необходимости быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, изюмский район, погиб, трактор, тракторист, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 18:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "52-летний тракторист погиб 17 октября вблизи села Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области. В ходе работ в поле трактор МТЗ подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.".