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Два человека ранены из-за подрыва трактора на мине на Харьковщине

Происшествия 08:24   29.09.2023
Оксана Горун
Два человека ранены из-за подрыва трактора на мине на Харьковщине

Трактор наехал на взрывное устройство в поле возле Новой Гусаровки Изюмского района на Харьковщине.

«Вчера в поле вблизи села Новая Гусаровка Изюмского района двое мужчин получили ранения. Трактор, на котором они работали, наехал на мину.  Пострадавшие были доставлены в больницу», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Руководитель ХОВА Олег Синегубов уточнил, что взорвался трактор МТЗ-82. Пострадавшие — мужчины 31 и 68 лет. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 08:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трактор наехал на взрывное устройство в поле возле Новой Гусаровки Изюмского района на Харьковщине".