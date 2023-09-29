Два человека ранены из-за подрыва трактора на мине на Харьковщине

Трактор наехал на взрывное устройство в поле возле Новой Гусаровки Изюмского района на Харьковщине.

«Вчера в поле вблизи села Новая Гусаровка Изюмского района двое мужчин получили ранения. Трактор, на котором они работали, наехал на мину. Пострадавшие были доставлены в больницу», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Руководитель ХОВА Олег Синегубов уточнил, что взорвался трактор МТЗ-82. Пострадавшие — мужчины 31 и 68 лет. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.