Два человека ранены из-за подрыва трактора на мине на Харьковщине
Трактор наехал на взрывное устройство в поле возле Новой Гусаровки Изюмского района на Харьковщине.
«Вчера в поле вблизи села Новая Гусаровка Изюмского района двое мужчин получили ранения. Трактор, на котором они работали, наехал на мину. Пострадавшие были доставлены в больницу», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Руководитель ХОВА Олег Синегубов уточнил, что взорвался трактор МТЗ-82. Пострадавшие — мужчины 31 и 68 лет. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 08:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трактор наехал на взрывное устройство в поле возле Новой Гусаровки Изюмского района на Харьковщине".