Live
  • Пт 29.09.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.55
    • 🟢

По Купянску ударили ракетой — Синегубов

Происшествия 08:14   29.09.2023
Оксана Горун
По Купянску ударили ракетой — Синегубов Фото: focus.ua

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов региона за сутки.

Армия РФ била по городам и селам Чугуевского и Купянского районов.

«По г. Купянск враг нанес удар ракетой «Гром Е-1″. Поврежден инфраструктурный объект, без пострадавших. В результате обстрелов сел Кондрашовка и Кутьковка Купянского района произошли лесные пожары. В с. Западное Купянского района обстрелом поврежден жилой дом», — перечислил последствия Синегубов.

Читайте также: Армия РФ активизировала авиацию в Харьковской области — ISW

Автор: Оксана Горун
Популярно
Юная спортсменка с Харьковщины сбежала в РФ и ждет оккупацию региона — СБУ
Юная спортсменка с Харьковщины сбежала в РФ и ждет оккупацию региона — СБУ
28.09.2023, 14:30
Оккупанты перешли границу на Харьковщине и начали укрепляться: данные ГПСУ
Оккупанты перешли границу на Харьковщине и начали укрепляться: данные ГПСУ
26.09.2023, 08:34
В Харькове меняют флаг Украины
В Харькове меняют флаг Украины
28.09.2023, 08:27
Армия РФ активизировала авиацию в Харьковской области — ISW
Армия РФ активизировала авиацию в Харьковской области — ISW
29.09.2023, 07:43
По Купянску ударили ракетой — Синегубов
По Купянску ударили ракетой — Синегубов
29.09.2023, 08:14
Обворовывал односельчан вместе с военными РФ: жителя Харьковщины приговорили
Обворовывал односельчан вместе с военными РФ: жителя Харьковщины приговорили
29.09.2023, 09:12

Новости по теме:

19:38
Армия РФ нанесла авиаудары в районах Купянска и двух сел Харьковщины — Генштаб
13:19
В ВСУ сообщили о проблемах россиян под Купянском и Лиманом
12:43
Измена подчиненной и угрозы родным: история копа, сбежавшего от РФ из Купянска
07:22
Россияне передумали «брать Купянск»? Пополнения идут в другой район — ISW
16:33
На 13 лет посадили коллаборанта из Купянска, грабившего под видом обысков

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «По Купянску ударили ракетой — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 08:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов региона за сутки".