По Купянску ударили ракетой — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов региона за сутки.

Армия РФ била по городам и селам Чугуевского и Купянского районов.

«По г. Купянск враг нанес удар ракетой «Гром Е-1″. Поврежден инфраструктурный объект, без пострадавших. В результате обстрелов сел Кондрашовка и Кутьковка Купянского района произошли лесные пожары. В с. Западное Купянского района обстрелом поврежден жилой дом», — перечислил последствия Синегубов.