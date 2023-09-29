По Купянску ударили ракетой — Синегубов
Фото: focus.ua
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов региона за сутки.
Армия РФ била по городам и селам Чугуевского и Купянского районов.
«По г. Купянск враг нанес удар ракетой «Гром Е-1″. Поврежден инфраструктурный объект, без пострадавших. В результате обстрелов сел Кондрашовка и Кутьковка Купянского района произошли лесные пожары. В с. Западное Купянского района обстрелом поврежден жилой дом», — перечислил последствия Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 08:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов региона за сутки".