Армия РФ активизировала авиацию в Харьковской области — ISW

Институт изучения войны (ISW) отметил изменения в действиях оккупантов из РФ на Харьковщине и в ряде других регионов Украины.

«Российская авиация становится все более активной в Харьковской, Луганской и Херсонской областях и, очевидно, менее активной в районах запада Запорожской области, где украинские силы проводят контрнаступательные операции. На прошлой неделе российские войска все активнее наносили авиаудары по тыловым украинским наземным коммуникациям на Купянском направлении, — отметили в ISW. — Официальный представитель Восточной группы войск Украины капитан Илья Евлаш заявил 28 сентября, что российские штурмовики Су-35 и вертолеты Ка-52 усиливают активность на Купянском и Лиманском направлениях и что российские войска нанесли 21 авиаудар на этих направлениях».

При этом и представители ВСУ, и так называемые «военкоры» оккупантов отмечают, что активность наступательных действий армии РФ на Купянском направлении снизилась. Штурмовых действий враг не ведет.

«Украинские наступательные операции отвлекли российские войска от линии Купянск-Сватово-Кременная и значительно ослабили российские наступательные усилия на этой линии. ISW ранее отмечал, что российские наступательные операции на линии Купянск-Святое-Кременная были направлены на то, чтобы удержать украинские силы на этой линии и отвести их от более важных участков фронта», — отметили в Институте изучения войны.

Именно отсутствие активности на земле, по мнению аналитиков, вызывает необходимость активизировать авиацию на Купянском направлении.

«Российская авиация становится все более активной на этом направлении, поскольку наземные атаки, по-видимому, уменьшились. А российские источники постоянно заявляют, что российские силы наносят авиаудары по контролируемым Украиной мостам через реку Оскол — предположительно, чтобы заблокировать угрозу любых украинских наступательных операций к востоку от реки», — пояснили причины происходящего в ISW.