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Армия РФ активизировала авиацию в Харьковской области — ISW

Мир 07:43   29.09.2023
Оксана Горун
Армия РФ активизировала авиацию в Харьковской области — ISW Фото: иллюстративное

Институт изучения войны (ISW) отметил изменения в действиях оккупантов из РФ на Харьковщине и в ряде других регионов Украины.

«Российская авиация становится все более активной в Харьковской, Луганской и Херсонской областях и, очевидно, менее активной в районах запада Запорожской области, где украинские силы проводят контрнаступательные операции. На прошлой неделе российские войска все активнее наносили авиаудары по тыловым украинским наземным коммуникациям на Купянском направлении, — отметили в ISW. — Официальный представитель Восточной группы войск Украины капитан Илья Евлаш заявил 28 сентября, что российские штурмовики Су-35 и вертолеты Ка-52 усиливают активность на Купянском и Лиманском направлениях и что российские войска нанесли 21 авиаудар на этих направлениях».

При этом и представители ВСУ, и так называемые «военкоры» оккупантов отмечают, что активность наступательных действий армии РФ на Купянском направлении снизилась. Штурмовых действий враг не ведет.

«Украинские наступательные операции отвлекли российские войска от линии Купянск-Сватово-Кременная и значительно ослабили российские наступательные усилия на этой линии. ISW ранее отмечал, что российские наступательные операции на линии Купянск-Святое-Кременная были направлены на то, чтобы удержать украинские силы на этой линии и отвести их от более важных участков фронта», — отметили в Институте изучения войны.

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Именно отсутствие активности на земле, по мнению аналитиков, вызывает необходимость активизировать авиацию на Купянском направлении.

«Российская авиация становится все более активной на этом направлении, поскольку наземные атаки, по-видимому, уменьшились. А российские источники постоянно заявляют, что российские силы наносят авиаудары по контролируемым Украиной мостам через реку Оскол — предположительно, чтобы заблокировать угрозу любых украинских наступательных операций к востоку от реки», — пояснили причины происходящего в ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 07:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) отметил изменения в действиях оккупантов из РФ на Харьковщине и в ряде других регионов Украины".