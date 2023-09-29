Генштаб — о ситуации на Харьковщине: штурмов нет, зафиксированы авиаудары

Армия РФ продолжает бить авиацией и артиллерией по гражданской инфраструктуре Харьковской области. Генштаб в утренней сводке проинформировал о трех авиационных ударах.

«Авиационные удары получили Круглое, Купянск, Берестовое Харьковской области, — отметили в Генштабе. — Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей».

Ночь на Харьковщине прошла с одной воздушной тревогой — в 00:23 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. В Харькове взрывов не было. Отбой прозвучал 01:00.

В целом по территории Украины враг нанес за сутки 83 авиационных удара и совершил 63 обстрела из РСЗО.

На фронте произошло 21 боевое столкновение.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском и Бахмутском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел», — проинформировали в ГШ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один удар по зенитно-ракетному комплексу и два – по станциям РЭБ противника. Защитники неба уничтожили два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Ракетчики поразили один ЗРК, 11 артиллерийских средств и склад боеприпасов противника.