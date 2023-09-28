Враг не прекращает попыток перейти границу, но паники в Харькове нет — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона рассказал о ситуации на границе с РФ и о текущей обстановке в городе.
«Враг не прекращает попыток перейти границу. Но ВСУ дают достойный отпор всем этим попыткам. Враг постоянно обстреливает приграничные населенные пункты, районы. Это очень чувствуется. В Харькове ситуация контролируемая», — отметил Терехов.
На вопрос ведущего о планах россиян захватить город мэр ответил, что им это «не удается и не удастся».
«Потому что мы понимаем, что мы защищены нашими военными. Кроме этого, есть фортификационные сооружения. Всего говорить я не могу. Но хочу сказать, что никакой паники нет. Их планы остаются их планами. А наши планы — это восстановление Харькова, который был, есть и будет украинским городом», — подчеркнул городской голова.
Также Терехов констатировал, что воздушная тревога объявляется в Харькове по несколько раз в сутки и призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности и находиться в укрытиях.
«Последний обстрел был 21 сентября. Тогда были мощные «прилеты» в производственную зону. Был разрушен гражданский производственный объект, поврежден водопровод, ливневая канализация. Но в течение суток мы это все восстановили», — напомнил мэр.
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 20:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона рассказал о ситуации на границе с РФ и о текущей обстановке в городе.".