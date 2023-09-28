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Ворог не припиняє спроб перейти кордон, але паніки в Харкові немає – Терехов

Суспільство 20:05   28.09.2023
Олена Нагорна
Ворог не припиняє спроб перейти кордон, але паніки в Харкові немає – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері національного телемарафону розповів про ситуацію на кордоні з РФ та про поточну обстановку у місті.

“Ворог не припиняє спроб перейти кордон. Але наші ЗСУ дають достойну відсіч усім цим спробам. Ворог постійно обстрілює прикордонні населені пункти, райони. Це дуже відчувається. У Харкові ситуація контрольована”, – зазначив Терехов.

На питання ведучого щодо планів росіян захопити місто мер відповів, що їм це “не вдається і не вдасться”.

“Бо ми розуміємо, що ми захищені нашими військовими. Крім цього, є фортифікаційні споруди. Усього казати я не можу. Але хочу сказати, що ніякої паніки немає. Їхні плани залишаються їхніми планами. А наші плани – це відбудова Харкова, який був, є і буде українським містом”, – наголосив міський голова.

Також Терехов констатував, що повітряна тривога оголошується в Харкові кілька разів на добу і закликав містян не нехтувати заходами безпеки та перебувати в укриттях.

Останній обстріл був 21 вересня. Тоді були потужні «прильоти» у виробничу зону. Був зруйнований цивільний виробничий об’єкт, пошкоджений водогін, зливова каналізація. Але протягом доби ми це все відновили“, – нагадав мер.

Читайте також: Терехов відреагував на спроби росіян укріпитися на кордоні Харківщини

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері національного телемарафону розповів про ситуацію на кордоні з РФ та про поточну обстановку у місті.".