Терехов відреагував на спроби росіян укріпитися на кордоні Харківщини

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що отримував оперативні зведення про невдалі спроби окупантів укріпитися на кордоні Харківщини.

«Яка може буди реакція, коли ворог воює з нами, воює з Україною, хоче дуже багато захопити, але наші славетні ЗСУ відсіч усім його спробам. Тому наша реакція – негативна», – сказав Терехов в етері нацмарафону.

Нагадаємо, що напередодні бригада «Сталевий кордон» повідомляла, що у Куп’янському районі виявили спроби росіян укріпитися. Українські воїни дочекалися, коли на території України на «нових позиціях» зібралося близько 15 військових РФ. Кілька загарбників ліквідували снайпери, інші кинулися тікати – Сили оборони відкрили по них вогонь з танків і мінометів навздогін.