Терехов отреагировал на попытки россиян укрепиться на границе Харьковщины

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что получал оперативные сведения, о неудачных попытках оккупантов укрепиться на границе Харьковщины.

«Какая может быть реакция, когда враг сражается с нами, сражается с Украиной, хочет очень многое захватить, но наши знаменитые ВСУ дают отпор всем его попыткам. Поэтому наша реакция – отрицательная», — сказал Терехов в эфире нацмарафона.

Напомним, что накануне бригада «Сталевий кордон» сообщала, что в Купянском районе обнаружили попытки россиян укрепиться. Украинские воины дождались, когда на территории Украины на «новых позициях» собралось около 15 военных РФ. Несколько захватчиков ликвидировали снайперы, другие бросились бежать – Силы обороны открыли по ним огонь из танков и минометов вдогонку.