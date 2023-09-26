Терехов отреагировал на попытки россиян укрепиться на границе Харьковщины
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что получал оперативные сведения, о неудачных попытках оккупантов укрепиться на границе Харьковщины.
«Какая может быть реакция, когда враг сражается с нами, сражается с Украиной, хочет очень многое захватить, но наши знаменитые ВСУ дают отпор всем его попыткам. Поэтому наша реакция – отрицательная», — сказал Терехов в эфире нацмарафона.
Напомним, что накануне бригада «Сталевий кордон» сообщала, что в Купянском районе обнаружили попытки россиян укрепиться. Украинские воины дождались, когда на территории Украины на «новых позициях» собралось около 15 военных РФ. Несколько захватчиков ликвидировали снайперы, другие бросились бежать – Силы обороны открыли по ним огонь из танков и минометов вдогонку.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 13:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что получал оперативные сведения, о неудачных попытках оккупантов укрепиться на границе Харьковщины. ".