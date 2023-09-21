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Ракетний удар по Харкову: кількість поранених збільшилась (фото)

Події 09:28   21.09.2023
Оксана Горун
Ракетний удар по Харкову: кількість поранених збільшилась (фото)

Прокуратура повідомила про поранення трьох цивільних чоловіків внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову.

“Отримали поранення троє цивільних чоловіків віком 24, 58 та 66 років. Пошкоджено низку складських приміщень, промислових будівель та житлових будинків”, – зазначили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За даними слідчих, по Харкову вдарили шість ракет типу С-300.

“Інформація уточнюється. Прокурори та слідчі поліції працюють на місцях обстрілів”, – додали прокурори.

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Наслідки ракетного удару по Харкову 21.09.2023 5

Наслідки ракетного удару по Харкову 21.09.2023 4

Наслідки ракетного удару по Харкову 21.09.2023 3

Наслідки ракетного удару по Харкову 21.09.2023 2

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура повідомила про поранення трьох цивільних чоловіків внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову".