Ракетний удар по Харкову: кількість поранених збільшилась (фото)

Прокуратура повідомила про поранення трьох цивільних чоловіків внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову.

“Отримали поранення троє цивільних чоловіків віком 24, 58 та 66 років. Пошкоджено низку складських приміщень, промислових будівель та житлових будинків”, – зазначили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За даними слідчих, по Харкову вдарили шість ракет типу С-300.

“Інформація уточнюється. Прокурори та слідчі поліції працюють на місцях обстрілів”, – додали прокурори.